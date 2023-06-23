Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaçak et meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Baransel Seyitoğlu ve Önder Özcan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Baransel Seyitoğlu ve zanlı-2 Önder Özcan’ın Gümrüksüz mal tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 22.06.2023 tarihinde saat 18:45 raddelerinde Haspolat'ta Zafer Cad. Bulduk Apt. No:3 adresinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Haspolat’ta зakin Önder Özcan'ın (E-45 Kasap) yaptığı Özcan Kasap isimli işyerinde alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde toplam 500,2 Kg mühürsüz kemikli taze sığır eti ile 40 Kg mühürsüz taze kemikli kuzu eti ve Kasap dükkanı yanında bulunan Baransel Seyitoğlu’nun (E-25) kullanımındaki van araç içerisinde ise toplam 563 Kg mühürsüz taze kemikli sığır etinin KKTC'deki bir mezbahadan kesilmeyerek Gümrüksüz olarak mal tasarruf ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, meselede zanlı Önder Özcan ve Baransel Seyıtoğlu’nun suç üstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak aranan bir şahıs olduğu ve Önder Özcan’ın verdiği gönüllü ifadenin teyit tekzibinin yapılması gerektiğinden zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.