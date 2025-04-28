(Kamalı Haber) Minareliköy’de sürücüsü olduğu motosikletin direksiyon hakimiyetini kaydederek kaza yapan, yanında yolcu olarak bulunan Ali Minnoş'un hayatını kaybetmesine neden olan Fırat Atamtürk yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Yusuf Özenci mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının ölümle Neticelenen Trafik Kazası, sürat, kask takmamak ve alkollü sürüş suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, 23 Nisan 2025 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, Minareliköy'de Şht. Mehmet Emin Caddesi üzerinde, Fırat Aamtürk' ün yönetimindeki ZD 122 plakalı motosiklet ile 196 ile 196, dikkatsiz ve süratli bir şekilde kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktığını ve bir ikametgahın bahçe duvarına çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Minnoş'un olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak 4 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 10 kişiden ifade alındığını, motosikletin incelemesinin yapıldığını açıkladı. Polis, ayrıca birçok kamera görüntüsü incelendiğini, zanlının kask takmadığını tespit ettiklerinin söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.