“Sahte belge düzenleme” suçundan tutuklu bulunan Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği (KTİMB) Başkanı C.G.’nin tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

KTİMB çalışanı H. A. ile N.T. ise, davaları görüşene kadar teminata bağlanıp serbest bırakıldı.

Polis, soruşturma kapsamında tutuklanan İşletmeci M.T. hakkında da 3 gün tutukluluk emri aldı.

Zanlıların 2 günlük tutukluluk süresinin tamamlanmasının ardından zanlıları yeniden mahkeme huzuruna çıkaran polis, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü, aranan şahısların olduğunu, 30 ifade ve emareler alındığını, yeni ifadeler alınacağını belirterek, yeni tutuklamaların muhtemel olduğunu söyledi.

Lefkoşa’da meydana gelen "İrtikap", "Sahte Belge Düzenleme", "Sahte Belge Düzenlenmesine Tahrik Etme", "Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı C.G. ile “Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etme" suçundan tutuklanan KTİMB çalışanı N.T. ve H.A., bugün yeniden Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede soruşturma ile ilgili detayları aktaran Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme suçlarından tutuklanan zanlılardan C.G. dışında diğerlerinin soruşturmaya müdahale etme olasılığı olmadığını kaydetti.

Soruşturmanın bazı firmaların şikayeti üzerine başlatıldığını ifade eden polis, Çalışma Bakanlığı ile Birlik arasındaki protokol kullanılarak, kota ve ön izinle ülkeye getirilen işçilerin yasa dışı olarak ülkeye girişi ve ülkeden kaybolan şahıslarla alakalı sürdürüldüğünü belirtti.

Polis, C.G.’nin firmalardan, başvuruları hızlandırmak için 135 bin 800 Euro aldığını, 30 kişilik müracaattan 16’sının firmadan habersiz adaya getirildiğini, Bangladeş uyruklu birinin buna aracı olduğunu anlattı.

Soruşturma detaylarını da paylaşan polis, ayrıca bilgisayarların emare alındığını, 30 ifade temin edildiğini, çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini, yeni tutuklamaların muhtemel olduğunu söyledi.

Aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, soruşturmanın salimen yürütülmesi için C.G.’nin 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti, diğer iki zanlının ise uygun görülecek teminata bağlanmasını istedi.

Savcılık da, 2 günlük tutukluluk emrinin çok verimli değerlendirildiğini kaydetti, soruşturmanın sürdüğüne işaret etti.

Tutukluluk süresi ve teminata itiraz edilmemesi üzerine Yargıç Jale Ergüden, bir suç işlendiğini, tahkikatın devam ettiğini belirterek, C.G’nin soruşturmaya müdahale edebileceğini göz önünde bulundurarak, 3 gün tutukluluk emri verdi. Ergüden, diğer zanlıların da teminata bağlanıp serbest bırakılmasına karar verdi.