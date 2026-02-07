Üç yıl önce bir gece Eric, porno izlemek için sıklıkla girdiği bir sosyal medya kanalında geziniyordu. Bir videoyu açtı ve saniyesinde donup kaldı.

Videoda bir odaya girip çantalarını bırakan ve daha sonra cinsel ilişkiye giren bu çift kendisi ve kız arkadaşıydı.

Üç hafta önce bir gece, Çin'in güneyindeki Şenzen kentinde bir otelde kalmışlardı ve kayıt altına alındıklarından haberleri yoktu.

En mahrem anları otel odalarına gizlenmiş kameralar tarafından kaydedilmiş ve görüntüler Eric'in de porno izlemek için girdiği sosyal medya kanalında binlerce yabancının erişimine sunulmuştu.

Gerçek adının kullanılmasını istemeyen Eric, Çin'in gizli kamera porno endüstrisinin yalnızca bir tüketicisi değil aynı zamanda da kurbanı olmuştu.

Casus kamera pornoları, Çin'de bu tür içerikleri üretmek ve dağıtmak yasadışı olmasına rağmen en az on yıldır var.

Ancak son birkaç yıldır bu konu sosyal medyada düzenli olarak konuşulan bir konu haline geldi.

Sosyal medyada insanlar - özellikle de kadınlar - bir kalem silgisi kadar küçük kameraları nasıl fark edeceklerine dair ipuçları paylaşıyorlar.

Hatta bazıları filme alınmamak için otel odalarının içine çadır kurma yoluna bile gidiyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında, hükümet yeni düzenlemelerle bu salgını durdurmaya çalıştı ve otel sahiplerinin gizli kameraları düzenli olarak kontrol etmelerini zorunlu kıldı.

Ancak bu önlem de otel odasında gizlice filme alınma tehdidini ortadan kaldıramadı.

BBC Dünya Servisi, otel odalarında çekilen ve porno olarak satılan binlerce yeni casus kamera videosunu birden fazla sitede buldu.

Yüzlerce otel odasında kamera

Videoların çoğu mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Telegram'da paylaşılıyor.

Yaptığımız araştırmada, 18 ay boyunca Telegram'da altı farklı web sitesi ve uygulama keşfettik.

Bu hesaplar, 180'den fazla otel odasında, casus kamera işlettiklerini iddia ediyorlardı.

Otel misafirlerinin faaliyetlerini sadece kaydetmekle kalmıyor, aynı zamanda canlı yayınlıyorlardı.

Bu web sitelerinden birini yedi ay boyunca düzenli olarak izledik ve herhangi bir zamanda yaklaşık yarısı çalışır durumda olan 54 farklı kamera tarafından çekilmiş içerik bulduk.

Otellerin tipik doluluk oranları düşünüldüğünde bu süre zarfında binlerce misafirin filme alınmış olabilir. Bu kişilerden çoğunun kameraya çekildiklerini bilmesi pek olası değil.

Hong Kong'da yaşayan Eric, gizli çekilmiş porno videoları gençliğinde izlemeye başlamış. Onu bu içeriklere çeken şey, "amatör" olmalarıydı.

Şu anda 30'lu yaşlarında olan Eric, "Bence geleneksel porno çok profesyonel, çok sahte" diyor ve devam ediyor:

"Beni çeken şey, insanların filme alındıklarını bilmemeleri oldu."

Ancak kendisi ve kız arkadaşı "Emily'nin" videosunu gördüğünde, zincirinin diğer ucunda olmanın nasıl bir his olduğunu deneyimledi.

Ve artık bu içerikleri heyecan verici bulmuyor.

Otelde geçirdikleri zamanın filme alındığı, bir saatlik bir klip haline getirildiği ve Telegram'a yüklendiği haberini verdiğinde, kız arkadaşı Emily onun şaka yaptığını düşündü.

Ama sonra görüntüleri kendi gözleriyle gördü ve çok küçük düşürülmüş hissetti.

Emily klibin iş arkadaşları ve ailesi tarafından görülmesinden korkuyordu. Çift haftalarca birbirleriyle konuşmadı.

Peki, masum çiftlerin mahrem cinsel eylemlerini röntgenci müşteriler için istismar eden bu sektör nasıl işliyor ve arkasında kimler var?

Fotoğraf altı yazısı,Casus kameralar otel odalarının yataklarını canlı yayınlıyor.

BBC ekibi kamerayı devre dışı bıraktı

Karşılaştığımız en önde gelen casus kamera pornosu tüccarlarından biri "AKA" olarak bilinen biriydi.

Bir tüketici gibi davranarak, onun tarafından tanıtılan canlı yayın sitelerinden birine aylık 450 Yuan (65 Dolar) karşılığında erişmek için ödeme yaptık.

Giriş yaptıktan sonra, her biri birkaç otel odasını gösteren beş farklı yayın arasında seçim yapma seçeneğim vardı.

Bir misafir anahtar görevi de gören kartını elektrik kaynağına taktığı anda oda görülebiliyordu.

Ayrıca canlı yayınları en başa geri sarmak ve arşivlenmiş klipleri indirmek de mümkündü.

AKA, Çin'de yasaklı olan ancak yasadışı faaliyetler için yaygın olarak kullanılan Telegram kanalında bu canlı yayınların reklamını da yaptı.

Araştırmamız sırasında bir Telegram kanalının 10.000 kadar üyesi olduğunu gördük.

Bu canlı yayın kliplerinden oluşan arşivler de sabit bir ücret karşılığında Telegram'da mevcut.

Arşivde 2017'ye kadar uzanan 6.000'den fazla video görebildik.

AKA kanalı aboneleri, her şeyden habersiz otel müşterilerini izlerken Telegram kanalında yorum yapıyor, izledikleri kişilerin görünüşlerini değerlendiriyor.

Konuşmaları hakkında dedikodu yapıyor ve cinsel performanslarını konuşuyor.

Bir çift seks yapmaya başladığında bunu kutluyorlar. Işıkları kapatıp onları karanlığa gömdüklerindeyse şikayet ediyorlar.

Konuşmalarda kadınlar düzenli olarak aşağılayıcı terimlerle tanımlanıyor.

Abonelerden, sosyal medya kullanıcılarından ve kendi araştırmalarımızdan elde ettiğimiz çeşitli ipuçlarını bir araya getirerek casus kameralardan birinin izini Çin'in orta kesimlerinde bulunan Zhengzhou'da bir otel odasında bulmayı başardık.

Alanda bulunan araştırmacılar odaya girmeyi başardılar ve duvardaki havalandırma ünitesine gizlenmiş ve binanın elektrik kaynağına bağlanmış kamerayı buldu.

BBC için çalışan araştırmacıları, internette, otel misafirleri için "olmazsa olmaz" reklamıyla satılan bir gizli kamera dedektörüyle odayı aradı.

Ancak kullandıkları dedektör gözetlendiklerine dair hiçbir uyarı vermedi.

Ekip dedektör olmadan buldukları gizli kamerayı devre dışı bıraktı. Haber Telegram'da hızla yayıldı.

AKA tarafından yönetilen ana kanalda bir abone "Zhonghua [kameranın adı] kaldırıldı!" diye yazdı.

AKA bu kişiye "Çok yazık; o oda en iyi ses kalitesine sahipti!" diye yanıt verdi.

Ancak AKA birkaç saat içinde farklı bir oteldeki yedek kameranın devreye girdiğini duyurunca şikayetler yerini kutlamaya bıraktı.

AKA abonelerine "... [canlı yayın platformumuzun] hızı bu" dedi.

"Etkileyici değil mi?" diye ekledi.

'Buradan kazanılan önemli miktarda para var'

18 ay süren soruşturmamız sırasında AKA gibi yaklaşık bir düzine sağlayıcı tespit ettik.

Abonelerle aralarındaki yazışmalar, bu kişilerin "kamera sahipleri" olarak adlandırdıkları tedarik zincirinin daha üstündeki kişiler için çalıştıklarını açıkça ortaya koyuyordu.

Yorumlara göre bu kişiler casus kamera kurulumunu ayarlıyor ve canlı yayın platformlarını yönetiyorlardı.

AKA ile doğrudan mesajlaşmamız sırasında, yanlışlıkla "kamera sahibi" olduğunu söylediği birinden "Brother Chun" profil adıyla gelen bir mesajın ekran görüntüsünü benimle paylaştı.

AKA mesajı hemen sildi ve bu konu hakkında konuşmayı reddetti ancak biz "Brother Chun" ile doğrudan iletişime geçmeyi başardık.

Canlı yayın web sitesini AKA'ya tedarik ettiğine dair kanıtlarımıza rağmen, Brother Chun kendisinin sadece başka bir aracı olduğunu iddia etti.

Ancak tedarik zincirinin kendisi gibi insanların ötesine uzandığını kabul ediyor gibi görünüyordu.

Açık olan şey, buradan kazanılacak önemli miktarda para olduğu.

'Teknoloji şirketlerine sorumluluk düşüyor'

Çin'de casus kamera satışı ve kullanımı konusunda katı kurallar var. Ancak Huaqiangbei'deki ülkenin en büyük elektronik pazarından böyle bir bir tane satın almanın nispeten kolay olduğunu gördük.

Casus kamera pornosu nedeniyle kaç kişinin mahkeme önüne çıkarıldığına dair kesin rakamlar bulmak daha zor.

Çin makamları son yıllarda çok daha az sayıda dava detayı paylaştı ancak bulduğumuz davalar Çin'in kuzeyindeki Jilin eyaletinden, güneydeki Guangdong'a kadar uzanıyordu.

Mağdurların gizlice çekilmiş müstehcen görüntüleri internetten kaldırmalarına yardımcı olan Hong Kong merkezli STK RainLily'den Blue Li, grubunun hizmetlerine olan talebin arttığını ancak işin daha da zorlaştığını söylüyor.

Telegram'ın RainLily'nin kaldırma taleplerine asla yanıt vermediğini, onları casus kamera pornografisi satan veya paylaşan grup yöneticileriyle iletişime geçmeye zorladığını söylüyor.

"Bu sorunların ele alınmasında teknoloji şirketlerine büyük sorumluluk düştüğüne inanıyoruz. Çünkü bu şirketler tarafsız platformlar değil; politikaları içeriğin nasıl yayılacağını şekillendiriyor" diyor Li.

BBC, raporlama işlevi üzerinden Telegram'a AKA ve Brother Chun'un - ve yönettikleri grupların - platformları aracılığıyla casus kamera pornosu paylaştıklarını söyledi, ancak Telegram'dan bir yanıt gelmedi ve Telegram bu konuda herhangi bir işlem yapmadı.

BBC'nin tüm soruşturma bulgularıyla birlikte 10 gün sonra tekrar iletişime geçildiğinde Telegram bize şunları söyledi:

"Rızaya dayalı olmayan pornografinin paylaşılması Telegram'ın hizmet koşulları tarafından açıkça yasaklanmıştır" ve "her gün milyonlarca zararlı içeriği kaldırmak için proaktif olarak moderasyon yapar... ve [uygunsuz içerik] raporlarını kabul eder."