Japonya'da yapılan araştırma, kamuoyunun Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine desteğinin yüzde 28,3 seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

Resmi Kyodo haber ajansının, son 3 gün içinde 1000'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini yokladı.

Araştırma sonucu, Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteğinin yüzde 28,3'e gerilediğini gösterdi.

Böylelikle Ekim 2021 seçimlerini, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida'ya yönelik kamuoyu desteği, şimdiye kadarki en düşük seviyesine indi.

Söz konusu araştırmada Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 56,7 olarak kayda geçti.

Desteğin, LDP liderliğindeki iktidarlar arasında, 2009'dan beri ilk kez yüzde 30'un altına inmesi dikkati çekti.

-Vergi indirimi ve istifa eden bakanlar

Aynı kurumun, geçen ay yaptığı araştırmasında ise Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteği yüzde 32,3 olarak kaydedilmişti.

Katılımcıların yüzde 62,5'i hükümetin geçen hafta açıkladığı vergi indirimi paketini, mali zorlukların hafifletilmesi hamlesi olarak yeterli bulmadığını söyledi.

Yüzde 72,7 oranında katılımcı ise Kişida iktidarı döneminde, tartışmalı Birleşme Kilisesi ile bağlantıları, yolsuzluk iddiaları nedeniyle bakanlar dahil çok sayıda üst düzey hükümet yetkilisinin istifa etmesine dikkati çekti.