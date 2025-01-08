Japonya Ulusal Polis Ajansı (NPA), son 5 yılda ülkenin "ulusal güvenliği ve ileri teknoloji verilerini hedef alan" 200'den fazla siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Çin destekli "MirrorFace" adlı hacker grubunun, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları, uzay ajansı, politikacılar, gazeteciler, özel şirketler ve bazı düşünce kuruluşlarını hedef aldığı ifade edildi.

Grubun, çalınan kimlik bilgilerini kullanarak hedeflere kötü amaçlı yazılım içeren eklerle e-postalar gönderdiği aktarılan açıklamada, bu maillerin konu başlıklarında genellikle "Japonya-ABD ittifakı", "Tayvan Boğazı", "Rusya-Ukrayna Savaşı" ve "özgür ve açık Hint-Pasifik" gibi anahtar kelimelerin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, hükümet kurumları ile işletmelere siber saldırılara karşı tedbir almaları çağrısında bulunuldu.

Japonya Hava Yolları (JAL), Aralık 2024'te dahili ve harici sistemlerini birbirine bağlayan ağa yönelik siber saldırı nedeniyle bazı uçuşların ertelendiğini açıklamış, en az 24 iç hat uçuşunun yaklaşık 1 saat geciktiğini ve bazı uluslararası uçuşların da bundan olumsuz etkilendiğini belirtmişti.

Şubat 2024'te de Çin'in 2020'de Japonya Dışişleri Bakanlığına yönelik siber saldırılarında, Japonya'ya ait gizli diplomatik belgelerin sızdığı öne sürülmüştü.