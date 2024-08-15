Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olmasının yıl dönümünde, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı hükümetten üç bakan ziyaret ederken Başbakan Kişida Fumio da törensel bağış gönderdi.

Kyodo ajansının haberine göre, İkinci Dünya Savaşı'nda mazisi nedeniyle tartışmalı görülen ve "Japonya'nın geçmişteki militarizminin sembolü" sayılan Yasukuni Tapınağı'ndaki törene Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Bakan Takaiçi Sanae, Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Şindo Yoşitaka ile Savunma Bakanı Kihara Minoru katıldı.

Japonya Başbakanı Kişida da iktidara geldiği 2021'den bu yana her yıl olduğu gibi bu yıl da bağış göndermeyi tercih etti.

Kişida'nın eylül ayındaki parti başkanlığı seçiminde yarışmayacağını açıklamasının ardından adı iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderliği için anılan Kihara, Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret eden görevdeki ilk savunma bakanı oldu.

Tapınak ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulunan Japonya Savunma Bakanı Kihara, "(Savaşta) Hayatını kaybedenlere saygılarımı sundum." ifadesini kullandı.

- Güney Kore'den tepki

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kişida'nın Yasukuni Tapınağı'na törensel bağış göndermesinden dolayı "derin hayal kırıklığı ve üzüntü duyulduğunu" bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Japonya hükümetinin "geçmişteki saldırganlığını güzelleştiren" davranışlardan kaçınması gerektiği kaydedilerek, "Japonya'nın sorumlu liderlerini, tarihle doğrudan yüzleşmeye ve daha alçakgönüllü tavırlarla pişmanlık duymaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Devlet yetkililerin Yasukuni Tapınağı'na resmi ziyaret ve bağışları, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den sert tepkiler çekebiliyor.

- Yasukuni Tapınağı'nın mazisi

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı biliniyor.

Tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle Yasukuni tartışmalı statüsünü koruyor.

Komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaş ölülerinin anılması amacıyla ziyaretçi akınına uğruyor.