(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen “Suç Gelirlerini Aklama ve Şans Oyunlarına Aykırı İnternet Üzerinden Yasadışı Kumar Oynatma” suçlarından tutuklanan, Halil Alaoğlu, Mete Güneyli, Coşkun Boran ,Kaan Ceylan ve Taner Koççat bugün sabah teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Kamalı olguları aktardı. Kamalı, 19 Kasım 2024 tarihinde Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ışığında, Girne’de Şht. Fevait Ali Sokak’ta bulunan Avrasya Sitesinde düzenlenen operasyonlarda; Coşkun Boran'ı sorumluluğunda Tarık Boran ve Halil Alaoğlu isimli şahısların yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden Vip Royal Slot, Royal Vip ve Vipslot isimli adresler aracılığı ile canlı slot oyunu onattıklarının tespit edildiğimi söyledi. Polis, yine eş zamanlı olarak Kaan Ceylan isimli şahsın Serdarlı’daki adresinde bulunan ikametgahına yapılan operasyonda ise zanlının yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden Vipplace isimli kumar sitelerine canlı destek ve callcenter hizmetleri verdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde Girne’de sakin Ahmet Dereli’nin de yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden “Vipplace” isimli kumar sitesine canlı destek verdiği ayrıca Mete Güneyli’nin de kumar oynatan kişilerin bulunduğu whatsapp grubunda olduğu ve kumar oynatılmasına olanak sağladığının tespit edildiğini açıkladı. Polis Memuru Ali Kamalı, Coşkun Boran, Tarık Boran, Halil Alaoğlu, Kaan Ceylan, Ahmet Dereli ve Mete Güneyli’nin tutuklandığını söyledi.

Polis Memuru Ali Kamalı , 19 Kasım 2024 tarihinde Girne’de meydana gelen Yasadışı Kumar Oynatma ve Suç Gelirlerini Aklama suçları ile ilgili olarak yürütülen tahkikatta suç ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Mustafa Tüzün Cengiz Çelik ve Salih Arıkan isimli şahısların 20 Kasım 2024 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne celp edildiklerini, yapılan sorgulamalarında vippalace isimli kumar sitesine canlı destek verdiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan aramalarda 9 bilgisayar, 19 adet cep telefonu, 4 adet USB 10 bin 175 TL ile 5 bin 377 Dolar bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, temin edilen emarelerde yapılan incelemede söz konusu sitelerin işlem hacminin 5 milyar 500 milyon TL net karlarının ise 49 milyon 430 bin TL olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evrem Mürsel, Halil Alaoğlu, Mete Güneyli, Coşkun Boran Kaan Ceylan ve Taner Koççat’ın kişi başı 50 bin nakit teminat yatırmaları, her biri için birer kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalaması, zanlı Mevlüt Topal’ın ise 100 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç, ayrıca tüm zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.