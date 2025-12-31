(Kamalı Haber) - KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan John Eniola Ajisebutu ve Esther Chimuanya yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Azra Mutlu mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru 20 Aralık 2025 tarihinde 16:00 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelen John AJisebutu ve Esther Chimuanya Sabastinr'nın pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2025 tarihinden itibaren toplam 22 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlıların 21 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlıların ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti. Polis, zanlıların 24 Aralık’ta ikinci kez mahkemeye çıkarıldığını ve 7 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, 7 gün süre içerisinde ise ihraç talebiyle ilgili yazının geldiğini açıkladı. Polis, gelen yazıda zanlıların ihraç edilmelerine yönelik talebin kabul edilmediğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 15 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada zanlıların muhaceret yaptırmadıkları ancak 4 yıl süreyle eğitim gördükleri okula düzenli kayıt yaptırdıkları, oturma izni için kan tahlili verdikleri, bu nedenle ihraç edilmedikleri öğrenildi. Zanlıların muhaceret işlemlerini tamamlamaları halinde serbest kalacakları bilgisi elde edildi.