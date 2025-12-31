(Kamalı Haber) - KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu Loveth Cheatachi Azubuki ve Chiamaka Rita Nwabkkovo yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yusuf Menekşe olguları aktardı. Polis, 28 Aralık 2025 tarihinde Gönyeli'de Büyük Fener Sokakta bulunan isimsiz apartmanın 25 numaralı dairesinde Lefkoşa Adli Şube ekiplerince yapılan soruşturma esnasında daire içerisinde tespit edilen zanlılar Loveth Cheatachi Aeubuk'inin pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 8 Kasım 2021 tarihinde itibaren 1511 gün, Chiamaka Rita Nwankovo'nun pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde ise 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1133 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatılması için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak işlemlerin henüz sonuçlanmadığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlılarla ilgili ihraç yazısının beklendiğini ifade ederek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise muhaceret affından yararlanmak istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.