Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzan, ülkede yaşanan sorunların çözümünün erken seçimle değil, Kıbrıs’ta federal çözüme ulaşmakla aşılabileceğini kaydetti ve federal çözüm yanlısı güçleri birlikte mücadele etmeye çağırdı.

İzcan yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamalar ile muhalefetin verdiği tepkiye işaret ederek, Kıbrıs Türk toplumunun kendi geleceği ile ilgili iradesinin “ipotek” altında olduğunu savundu.

İzzet İzcan, verilmesi gereken esas mücadelenin, bundan kurtulmak olması gerektiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahalenin göz ardı edilemeyeceğini, bu konuyu basit bir seçim meselesine indirgemekle Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne kavuşamayacağını vurguladı.