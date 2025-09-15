KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'ndan (İMO) bir heyet uluslararası arenada daha geniş ve aktif bir temsil hedefi doğrultusunda Bakü’de temaslarda bulundu.

İMO’dan yapılan açıklamaya göre, Bakü’ye giden heyette Başkan Abdullah Ekinci, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Pekrioğlu Balkıs ile KTMMOB İMO Su Komitesi üyeleri Umut Türker, Bertuğ Akıntuğ ve Hasan Zaifoğlu yer aldı.

Heyet ilk olarak, Türkiye–Azerbaycan Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı Mehmet Şimşir ile görüştü. Görüşmede taraflar, üniversiteye yeni bir inşaat mühendisliği bölümü kazandırılması ve sektörün ihtiyaç duyacağı bilgi birikimi için ortak projeler geliştirme konusunda mutabakata vardı.

Heyet ayrıca 2. Uluslararası Su Yönetimi Fuarı ve Konferansı’na katılarak su yönetimi teknolojilerindeki son gelişmeleri yerinde inceledi. Ardından Azerbaycan Mühendisler Birliği ile buluşarak teknik geziler, yenilikçi projeler ve girişimcilik faaliyetlerinde iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. İMO heyeti temas kurduğu kişileri 2026’da KKTC’de düzenlenecek 4. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu’na da davet etti.

Ziyaretin son gününde ise KKTC Bakü Temsilciliği'ndeki yetkililerle görüşülerek Azerbaycan inşaat piyasasındaki fırsatlar ele alındı.

İMO Başkanı Abdullah Ekinci, “Bakü’de attığımız adımlar, bilgi paylaşımı ve inovasyonu sınır ötesi bir düzleme taşıma kararlılığımızın somut kanıtıdır.” diyerek Oda’nın küresel mühendislik arenasında aktif rolü olduğunu belirtti.