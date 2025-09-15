Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin kazananı Alptürk-Çağla ikilisi

Lefkoşa, 15 Eylül 25 (TAK): 2025 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yedinci yarışı olan Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni kazanan SD Motors Fina Rally Team ekibi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi oldu.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2025 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası yedinci yarışı, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla yapıldı.

Üç günlük programla yapılan ralli, cuma akşamı Yenikent Bulvarı Özel Seyirci Etabı ile başladı. Gösteri araçlarıyla birlikte toplamda 52 ekibin start aldığı etabın ardından 20 ekip rallide mücadele etti. Ralli ikinci gün Şirinevler bölgesinde hazırlanan etapla devam etti. Son gün ise Kanlıköy, Türkeli ve Plümer bölgelerinde hazırlanan üç etap ikişer kez geçilerek ralli tamamlandı.

Volkswagen Polo GTI Rally2 ile yarışan Alptürk-Çağla ikilisi toplam 10 etabın 6’sında en iyi dereceyi yaparak zirvede yer aldılar. Volkswagen Polo GTI Rally2 ile yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci olurken, Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi Volkswagen Polo GTI Rally2 ile üçüncü oldu.

- Ünver Rüstem 2025 Mahalli Ralli Kupası’nda zafer İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisinin

Bu sezon merhum Ünver Rüstem anısına yapılan Mahalli Ralli Kupası’nda, yarışın galibi Beşok Racing Team ekibi, Can-am Maverick R ile yarışan İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisinin oldu. İkinci Bilgimer RallyTeam ekibi, Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışan Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisinin olurken, üçüncü MKB Exchange Rally Team ekibi, Can-am Maverick R ile yarışan Tolga Güllü-Gökan Bolatcıoğlu ikilisinin oldu.

- Ödülleri Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu takdim etti

Dereceye girenlere ödüllerini Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gülgün Süt Mamülleri Direktörleri Mustafa Betmezoğlu, Yunus Betmezoğlu ve Akile Betmezoğlu, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve Gönyeli Alayköy Belediyesi Meclis üyeleri takdim etti.

Dereceye girenlerin listesi ektedir

