Yerli domateste limit üstü bitki koruma ürünü; yerli maydanozda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Analizi yapılan ithal elma ile yer fıstığında da limit üstü bitki koruma ürünü bulundu.

Güneşköy’de yaşayan Muharrem Bilsin’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü; Koruçam’da yaşayan Nihat Aydın’a ait maydanozda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal, Non Foods’a ait elma ile Çerçi Gıda Ltd.’e ait yer fıstığında da limit üstü bitki koruma ürünü bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin analiz sonuçlarını açıkladı.

Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ithal 34 üründen alınan numunenin 32’sinin temiz çıktığı; limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastladığı kaydedildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen elma firmanın isteği üzerine imha edilecek; yer fıstığı ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Açıklamada, 7 yerli üründen alınan numunenin 5’inin temiz çıktığı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Muharrem Bilsin’e ait domatesin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu kaydedildi.

Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Nihat Aydın’a ait maydanoz ise imha edildi.