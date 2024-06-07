İsviçre, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), 250 bin İsviçre frangı (255 bin 254 Euro) bağışladı.

KŞK’dan verilen bilgiye göre, bu rakam, İsviçre'nin KŞK’ya 2023 yılından 2026 yılına kadar bağışlayacağı toplam 1 milyon İsviçre frangı katkının ikinci kısmını oluşturuyor.

İsviçre'nin 2014’ten günümüze KŞK’ya sağladığı mali yardımın toplamının bu yeni bağış ile 848 bin 452 Euro'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu bağışlar öncelikle KŞK'nın 2024 yılında gerçekleştireceği genetik analizleri destekleyecektir. Aynı zamanda yapılan bağışlarla, komitenin kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi hedefine katkıda bulunulmakta, uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

KŞK, 1981 yılında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler tarafından, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleştirilen bir anlaşma ile kurulmuştur. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi Projesi, 2006 yılında aktif olarak işlev kazanmış ve kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik misyonlar üstlenmektedir.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1,047 kişi kimliklendirilmiş ve usulüne uygun bir cenaze düzenlenerek ailelerine teslim edilmiştir. Kayıp Şahıslar Komitesi, iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duymaktadır.”