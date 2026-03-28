İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Odenplan bölgesindeki göstericiler, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde Gazze'de öldürülen kadınları temsilen bebek maketleri taşıyan protestocular, "özgür Filistin", "özgür Gazze", "soykırımı durdurun" sloganları atarak, Gazze ve Lübnan'da acil ateşkesin sürdürülmesi talebinde bulundu.

Eylemciler, İsrail'in saldırılarını desteklediği için İsveç ve ABD'yi de kınadı.

-Aktivist Söderholm: "Herkes sokaklara çıkmalı"

Gösteriye katılan ünlü radyo programcısı ve aktivist Fredrik Söderholm, AA muhabirine, İsveç hükümetinin tutumunu ve sessizliğini eleştirerek, "Bu, sadece Orta Doğu’daki bir çatışma değil; bu, kontrolünü kaybeden bir imparatorluğun ve dünyayı felakete sürükleyen 'Büyük İsrail' projesinin bir sonucu. Eğer bugün sesimizi yükseltmezsek, insanlığımızın ne anlamı kalır?" ifadelerini kullandı.

İsveçli politikacıların çifte standart uyguladığını belirten Söderholm, "Rusya, Ukrayna’yı işgal ettiğinde kınama konusunda çok nettik. Ancak konu, ABD ve İsrail olduğunda siyasetçilerimiz kınama yapmaktan korkuyor. Onların bu suçlarına ortak olmadığımızı göstermek için herkes sokaklara çıkmalı." çağrısında bulundu.

Söderholm, "son dönemde dünya genelinde artan gerilimlerin arkasında, bazı liderlerin kendi iç siyasetindeki skandalları örtbas etme çabası olabileceğine" dair iddialara da dikkati çekti.