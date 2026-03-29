ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen ‘Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre buluşmada ‘bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar da dahil bir dizi konu hakkında yoğun tartışmalar’ yürütüldü.

Pakistan son günlerde İran ile ABD arasında arabuluculuk çabasıyla öne çıkıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre savaşın sona ermesi için iki ülke arasında yapılacak olası görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazır olduğunu duyuran Pakistan, ABD’nin savaşın bitmesi için hazırladığı 15 maddelik öneriyi geçtiğimiz günlerde İran’a iletmişti. İran, bunu reddederek savaşın tekrarlanmaması ve tazminat ödenmesini dahil beş şart öne sürmüştü.

Fidan, geçtiğimiz günlerde ‘müzakelerde bir aşamaya gelindiğini, en azından başladığını’ söylemişti. Bakan, “Pakistan üzerinden mesaj aktarımı var. Bunu Amerikalılar bizimle de koordine ediyorlar, konuşuyoruz. İranlıları da bu konuda bilgilendiriyoruz” demişti.