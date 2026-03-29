Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, İncil’den “Ne kadar çok dua etseniz de dinlemem, elleriniz kanla dolu” alıntısı yaptı.

Papa’nın çıkışı, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ‘merhameti hak etmeyen’ düşmanlara karşı duasından sonra geldi.

Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce son kez Kudüs’e girişi ve halkın yollara çıkıp kendisini palmiye yapraklarını sallayarak karşılamasının anıldığı ‘Palmiye Pazarı’ günü, Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen ayinle kutlandı.

Ayini yöneten Papa 14’üncü Leo, İran ile İsrail ve ABD arasındaki savaşın ‘korkunç’ olduğunu ve İsa’nın savaşı meşrulaştırmak için kullanılamayacağını söyledi.

Papa 14’üncü Leo, ABD’nin Chicago kentinden.

Papa, Hz. İsa’nın barıştan yana olduğunu ve savaşları reddettiğini belirterek şöyle konuştu:“Kimse onu savaşı meşrulaştırmak için kullanamaz. Savaş açanların dualarını dinlemez, aksine onları reddeder ve şöyle söyler, ‘Ne kadar çok dua etseniz de dinlemem, elleriniz kanla dolu.’”

Guardian’ın haberine göre Hegseth, geçen hafta Washington’da “Her bir mermi, doğruluğun ve yüce milletimizin düşmanlarını tam isabetle bulsun. Merhameti hak etmeyenlere karşı ezip geçen bir şiddet nasip eyle” diye dua etmişti.