Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürecinde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretindeki aksaklıkların insani sonuçlarını ele almak üzere özel bir görev gücü kurduğunu duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'daki gerilime değindi.

Dujarric, "Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmaya devam etmesi ve şiddetlenme tehlikesi yaratmasıyla birlikte, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretindeki aksaklıklar, önümüzdeki aylarda insani yardım ihtiyaçlarını ve tarımsal üretimi etkileyecek bir domino etkisi yaratma riski taşıyor." ifadesini kullandı.

Bu konuda acil önlem alınmasının "hayati önem" taşıdığını vurgulayan Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konuya ilişkin özel görev gücü kurduğunu ve başına BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva'yı atadığını söyledi.

Dujarric, görev gücünün BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslararası Ticaret Odası temsilcilerini bir araya getireceğini, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde görev gücüne başka kuruluşların da davet edileceğini aktardı.

Görev gücünün, ulusal egemenliğe ve yerleşik uluslararası hukuki çerçevelere tam saygı gösterilerek gübre ticaretini ve ilgili hammaddelerin sevkiyatını kolaylaştırmayı amaçladığını belirten Dujarric, görev gücüyle ilgili bir BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı alınıp alınmayacağı sorulduğunda "Henüz o aşamaya gelmedik." cevabını verdi.

Dujarric, görev gücünün "insani amaçlara" odaklandığını vurgulayarak, konuyla ilgili üye devletlerin egemenliklerini ve uluslararası hukuku gözeterek işbirliği yapılacağını aktardı.