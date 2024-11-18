Norveç, Finlandiya ve İsveç, halka bir savaşa ya da beklenmedik başka bir kriz durumuna nasıl hazırlanacakları ve başa çıkacakları konusunda öğütler veren kitapçık dağıtmaya başladı.

BBC'nin haberine göre üç Nordik ülkesi, dijital ve fiziksel kullanıma uygun hazırlanan "Kriz ya da savaş gelirse" adlı kitapçıklarını vatandaşlarına sundu.

Nordik ülkesi İsveç'te de milyonlarca vatandaş, "savaş ya da diğer beklenmedik krizlere" karşı nasıl hazırlık yapacaklarını anlatan broşürler almaya başladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın değişen seyrine göre yakın zamanda güncellenen "Kriz ya da Savaş Anında" adlı broşürün ilk baskısı, İkinci Dünya Savaşı esnasında yapılmıştı.

Finlandiya hükümeti de "beklenmedik olaylara ve krizlere hazırlık" konulu tavsiyelerini çevrim içi yayımladı. Paylaşılan dijital kitapçığın askeri çatışmalara ayrılmış bölümünde silahlı saldırı durumunda Helsinki makamlarının buna nasıl karşılık vereceğine değinildi.

Norveç'te vatandaşları "aşırı hava olayları, savaş ve diğer tehlikelere" karşı hazırlıklı olmaya çağıran hükümet, gönderdiği broşürlerde kriz anlarında kullanılmak üzere evde bulundurulması gereken malzemeler ve gıda stokları listelerine yer verdi.

Norveç’te yönetiminin 2018'de de benzer bir uygulama yaptığı, iklim değişikliği ile aşırı hava olayları riskinin artması nedeniyle broşürlerde güncellemeye gidildiği belirtildi.

İsveç ve Norveç'in tersine, Helsinki hükümeti "milyonlar tutması" ve dijital versiyon daha kolay güncellenebileceğinden, her bir hane için birer tane basmamaya karar verdi.

Norveç Sivil Koruma Direktörlüğü (DSB) yetkilisi Tore Kamfjord, yaptığı açıklamada, Norveç'te her haneye birer kopya olmak üzere toplam 2,2 milyon kitapçık gönderdiklerini belirtti.

İsveç, geçen yıl Finlandiya gibi NATO'ya katıldı. Norveç ise NATO'nun kurucu üyelerinden biri.