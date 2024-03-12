Tatar: “Ersoy’un eserlerinin bilinmesi, anlanması ve gelecek kuşaklara taşınması en büyük temennimizdir”

Anadolu Mektebi Kıbrıs Okumaları Projesi çerçevesinde farklı ilçelerden lise öğrencilerinin ve Türkiye’den misafir öğrencilerin katılımıyla “Mehmet Akif Ersoy – Türk’ün Özü Akif’in Sözü” paneli yapıldı.

Lefkoşa Türk Maarif Koleji (TMK) ev sahipliğinde bugün saat 09.30’da başlayan ve 13.00’e kadar devam eden panelde, öğrenciler Mehmet Akif Ersoy hakkında sunumlarını yaptı, ardından Prof. Dr. Mustafa Argunşah ve Prof. Dr. Hülya Argunşah sunumlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bilgiler aktardı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103’üncü yıl dönümünde Marş’ı ve şairi Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak, verdiği mesajları içinde bulunulan yüzyılda daha iyi yorumlamak üzere düzenlenen panel, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma İş Birliği Ofisi, Anadolu Mektebi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kıbrıs Yerleşkesi himayelerinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’yla birlikte 17 liseden 280 öğrencinin katılımıyla yapılan panelin açılışında, ilk olarak TMK öğrencisi Nehir Karadağlı İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

Ardından Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu birer konuşma yaptı.

- Tatar: “Mehmet Akif Ersoy’un eserleri varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk halkına da yol göstermiştir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, panel açılışında yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı’nın yazarı Şair Mehmet Akif Ersoy’un, milli mücadele yıllarında, milli manevi değerleri en iyi şekilde haykıran eserler yaratmasının ve bu eserlerin tüm Anadolu’ya yayılmasıyla direnişe yön vermesinin önemine dikkat çekti.

Tatar, Ersoy’un başarılarını, Türk milletinin heyecanı, iradesi ve parçalanan Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin beslediğini ifade ederek, gençlerin bu çalışmaları öğrenirken, o dönemin ruh halini de değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Rum- Yunan ikilisine ve baskıcı İngiliz Yönetimi’ne karşı varoluş direnişini sürdürürken Mehmet Akif Ersoy’un eserlerinin Kıbrıs Türk halkına da yol gösterdiğine işaret eden Tatar, “Öyle bir insan, öyle bir yazar ki, eserleri tüm millete o heyecanı verebilmiştir, Milli Mücadele’de Kıbrıs’a kadar uzanmıştır” diye konuştu.

Organizasyonun yapılmasına katkı koyanlara teşekkürlerini ileten Tatar, bir milletin kökünü, tarihini, geçmişini bilmediği, bu değerleri gençleriyle paylaşmadığı ve eğitime dahil etmediği takdirde, gelecekte yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekerek, “Geçmişi ve tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur.” dedi.

“Bağımsızlık, özgürlük, hürriyet…bütün bunlar her milletin onurudur. Bu temeller üzerinde inşa edilen mücadeleler kalıcıdır.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kendilerine yakışanın geçmişte yaşananlar ve halkın değerlerine göre bir gelecek inşa etmek olduğunu belirtti.

Hürriyet, bağımsızlık ve onurlu bir yaşam için milli ruhun yaşatılmasının gerekliliği üzerinde konuşan Tatar, Mehmet Akif Ersoy’un bu milli ruhun yaşatılmasında ne kadar başarılı olduğunun 103 yıl önce yazdıklarının halen halkın günlük söylemlerinde yer almasından anlaşılabileceğini söyledi, bu eserlerin gelecek kuşaklara da taşınması temennisinde bulundu.

Millet olmanın maneviyat, inanç, vatan sevgisi, fedakarlık ve tevazu istediğini ve tüm bu unsurların Ersoy’un kişiliğinde ve eserlerinde bulunabileceğini ifade eden Tatar, geçen hafta gittiği Berlin’de yıllar önce Mehmet Akif Ersoy’un orada bulunduğu bir dönemde kendisine ayrılan otelde, “insanlarının Anadolu’da büyük bir sıkıntı yaşarken böyle lüks bir otelde kalamayacağı” gerekçesiyle kalmadığı hikayesinin anlatıldığını ve bundan çok etkilendiğini söyledi.

- Çavuşoğlu: “Ersoy’un eserlerinden oluşan ‘Safahat’ kitabı herkes tarafından okunmalı”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, burada yaptığı konuşmada, tüm hayatı fakirlik içerisinde geçen Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığını ancak maddi ödülünü kabul etmediğini hatırlatarak, “Bir milletin kurtuluşunu, bir milletin İstiklal Marşı’nı daha güzel kimse ifade edemezdi.” dedi.

Çavuşoğlu, Ersoy’un eserlerinden oluşan Safahat kitabının herkes tarafından okunması gerektiğini belirterek, “Okudukça o büyüdü, biz küçüldük.” ifadelerini kullandı.

Gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek için kökleri bilmek, yukarıya çıkabilmek için sağlam temele basmak gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda milli sanatçıları, yazarların öğrenilmesinin önemini vurguladı.

Gençlere, “Türk milletinin geleceği sizlersiniz” diye seslenen Çavuşoğlu, okullarda kitap kulüplerinin oluşması ve farkındalığın artmasının milletin “okudukça büyüyeceğinin” bir işareti olduğunu söyledi, bu işareti oluşturanlara sevgi ve saygılarını iletti.

- Toklucu: “Mehmet Akif’i yeniden anlamaya ihtiyacımız var”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu ise, Mehmet Akif Ersoy’un bütün tanımlarıyla millet vasfını üzerinde birleştiren örnek bir şahsiyet olduğunu kaydederek, şahsiyetiyle var olan, şahsiyeti eserlerinin önüne geçen bir kişinin bu çağda yeniden anlaşılmasının, anlamlandırılmasının önemini vurguladı.

Anadolu Mektebine, Milli Eğitim Bakanlığına ve ASBÜ’ye; çocukları Mehmet Akif’le yeniden buluşturdukları için teşekkür eden Toklucu, dava adamı, derviş, şair ve aydın olan Mehmet Akif’in çok bilinen ancak az anlaşılan biri olduğunu belirtti.

Toklucu, bir model, bir idol olarak alınması gereken Mehmet Akif Ersoy’un fakir yaşayan ancak manevi olarak zengin bir miras bırakan bir neslin önderi olduğunu söyleyerek, içinde bulunulan çağda Mehmet Akif Ersoy’lara olan ihtiyaca işaret etti.

“KKTC var olsun, Kıbrıs Türkü hep var olsun” diye sözlerini sonlandıran Toklucu, Kıbrıs Türkü’nün bir mücadelenin sembolü olduğunu, bu mücadeleye ışık yakmanın ise herkesin görevi olduğunu ifade etti.

“Mehmet Akif Ersoy – Türk’ün Özü Akif’in Sözü” programı kapsamında, yarın ise ASBÜ’de konferans ve şiir dinletisi yapılacak.