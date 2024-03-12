Hayatını kaybeden Rüya Eyüpoğlu için Gelir ve Vergi Dairesinde tören düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar Maliye Bakanlığına bağlı Gelir ve Vergi Dairesinde görev yapan ve geçen hafta çalıştığı dairede rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Rüya Eyüpoğlu için Gelir ve Vergi Dairesinde tören düzenlendi.

Törene, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere, bazı bürokratlar, çalışma arkadaşları ve ailesi katıldı.

Rüya Eyüpoğlu’nun ailesi ve mesai arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı törende, Maliye Bakanı Berova, Eyüpoğlu’nun ailesi ve mesai arkadaşlarına taziyelerini iletti.