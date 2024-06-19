Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta kendi istediği müzik çalmıyor diye korkutmak maksadı ile bıçakla etraftakileri rahatsız eden zanlı Muhammad Bilal tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Muhammad Bilal’in 19 Haziran 2024 tarihinde saat 02:50 raddelerinde Haspolat'ta Kirli Sanayide umumi bir yer olan Korman Ltd. isimli iş yerinin avlusu içerisinde Korman Lojmanlarında nefesinde 257 promil alkol bulunduğu sırada sarhoş bir vaziyette kendi istediği müzik çalmadığı gerekçesiyle Ağız uzunluğu 15.5 Cm toplam uzunluğu 27.5 cm olan tahta saplı bıçağı ve Ağız uzunluğu 14,5 cm toplam uzunluğu 27.5 cm olan plastik saplı bıçağı her iki eline alıp korkutmak maksadı ile sağa sola salladığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikayet üzerine zanlının olay yerinde yüksek sesle bağırıp çağırdığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının olay yerinden temin edilen kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Y. Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.