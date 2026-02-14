İstanbul polisi, 11 Şubat’ta Bakırköy’deki bir site otoparkında bulunan iki araçtan yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

‘Mağdur’ sıfatıyla ifadesi alınan Bilal Durmaz, Tahtakale’deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır yaşadığı sitenin otoparkındaki iki araçta muhafaza ettiğini söyledi.

Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde otomobille gelen şüphelilerin park halindeki araçtan kendi araçlarına paketler taşıdıkları görüldü.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden de olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı şüpheliler tespit edildi. Ardından İstanbul, Antalya ve Kocaeli’de yapılan eş zamanlı operasyonla yedi şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler otoparkta araçlarına bir şey yüklerken. (Güvenlik kamerasından).

Emniyete götürülen şüphelilerin adreslerinde bulunan 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, ikisi ruhsatsız, biri kuru sıkı üç tabancaya el kondu.

Lazım olmadı diye üç aydır araçta tutuyormuş

Polis, karakolda ifade veren Durmaz’a parayı neden bankaya yatırmayıp güvenli olmayan bir yerde tuttuğunu sordu.

Durmaz şu yanıtı verdi: “Yaptığım iş gereği parayı bankaya yatırıp geri çekmek benim zahmetli oluyor, ondan dolayı parayı araçta taşıyordum. Bu paralar bana üç aydır hiç lazım olmadığından olduğu yerde duruyordu. Şirketimin 2025’te sermayesi 40 milyon TL’dir. Ciroyu avukatım dosyaya sunacaktır.”

Durmaz devamındaki Tahtakale Ticaret Merkezi’ndeki Mestur Döviz bürosuna, Laleli’den (eski adresi) yaklaşık üç ay önce taşındığını anlattı:

“Mestur Döviz Altın Sınırlı Yetkili Müessese Anonim Şirketi ünvanıyla faaliyet gösteriyor ve şirketin tek sahibiyim. Ben döviz bürosunun ne kadar ciro yaptığını net hatırlamıyorum. Yaklaşık üç yıldır aynı işi yapmaktayım.

Yeni adrese taşınmamla döviz bürosunda bulunan 30 milyon ABD doları nakit parayı ikamete getirdim (paranın tamamı 100 dolarlık banknotlar şeklindeydi).

Son üç aydır parayı nakit olarak 34 EOS 86 plakalı Ford Ranger ve 34 BJK 747 plakalı Audi A 6 marka araçlarda bulundururum, paralar yarı yarıya şeklinde bulunuyordu.”

Mağdurun babası ‘kara para aklama’ iddiasıyla tutuklanmış

Anadolu Ajansı (AA), Durmaz’ın ‘kara para aklama’ iddiasıyla tutuklanan Taç Döviz firmasının sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu olduğunu yazdı.

Taç Döviz (Durmaz Gold) firması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede yer alıyor.

İddianameye göre firmanın sahipleri 2018’den itibaren ‘farklı suç grupları’nın paralarını ’emanetçi’ olarak saklıyor.