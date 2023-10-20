Geleneksel Meclis toplantılarını yapmak üzere KKTC’de bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyeti, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Konuk heyete İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz başkanlık ettiği ziyarette KTSO Yönetim Kurulu üyeleri Yeşim Çıraklı Direl, Hüseyin Ruso, Abdullah Emirzade, Fatih Karayel, Halil Onalt, Hüseyin Ciddi, Tuygun Töre, Mustafa Betmezoğlu, Metin Oral, eski başkanlardan Ali Çıralı ve bazı oda üyeleri hazır bulundu.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilk sözü alan KTSO Genel Sekreteri Belgin Özoğul, “Hiçbir zaman misafir olarak görmediğimiz, bir kardeş, bir paydaş ve önemli bir destekçi olarak gördüğümüz İstanbul Sanayi Odası’nı ülkemizde ve odamızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci de yakın coğrafyada yaşanan savaşların bir an önce bitmesi dileğinde bulunup, yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladığı konuşmasında, 48 yıl önce kurulan odanın bu güne kadar Kıbrıs Türk sanayisinin katalizörü olduğuna vurgu yaptı. Bahçeci, “Oda, varlık mücadelesi veren bir toplumun, sanayileşmesine öncülük etti. O yoktan var edilen Kıbrıs Türk sanayisi bugün 22 alt sektörüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında üretenler yok olmaz şiarına uygun olarak, üretim yapmakta ve faaliyet göstermekte.” dedi.

Sercan Görgüner Bahçeci, ülke ekonomisinin yapısal bozukluklar ve günümüze kadar gelen yanlış uygulamalarla sürdürülebilir olmaktan çok uzak olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

“Ekonomi, hemen hemen her sektörde ürettiğinden çok daha fazlasını tüketen bir yapıda, sürekli artan dış ticaret açıkları, bütçe açıkları ve cari açıklarının altında ezilmekte. KTSO, bu gerçekler ışığında yıllardır KKTC’yi yöneten hükümetlere, ürettiğinden daha fazlasını tüketen toplumların yok olduklarını ve KKTC ekonomisinin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşabilmesi, gelişebilmesi dış ticaret açığının, bütçe açığının ve işsizliğin azalması için tek çözümün daha fazla mal ve hizmet üretmek olduğunu hiç durmadan savunmakta. Tam da bu noktada belirtmek isterim ki Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik gelişmişlik seviyesini yükseltmek, ülkemizi daha ileriye götürmek, KKTC ve TC özel sektörünün özverili çalışmalarına ihtiyaç duyulmakta. Bu görevi, izolasyonlara ve tüm olumsuzluklara rağmen bizler birlikte başarmalıyız”

Bahçeci, sözlerini şöyle dürdürdü:

“Artık izolasyonların arkasına sığınıp, kendimizi dünyadan soyutlayamayız. Ekonomimizi dışa açmak için izolasyonların bedeli ne ise bu bedeli ödeyerek, KKTC ekonomisini dışa açmak, boynumuzun borcudur. Bunun için de KTSO, İstanbul Sanayi Odası ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki diğer paydaşlarımız ile KKTC de ortak yatırım ve ortak üretimimizin artırılması için çalışmalarımızın ve işbirliğimizin güçlenerek devam etmesi yolunda çalışmalarını sürdürmek istemekte. KTSO olarak, KKTC sanayi üretimini, dünya pazarlarına açmayı kendimize görev edindik. Bu konuda sizlerin ve üyelerinizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak işbirlikleri yapmak arzusundayız. Odamıza gerçekleştirdiğiniz bu nazik ziyaret inanıyorum ki işbirliğimizin daha da ileriye taşınmasına önemli bir vesile olacak.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da konuşmasında, içinde bulunulan coğrafyanın kaynaklarının iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Üretim gücü olmadan ekonomik bağımsızlık olmaz. Kıbrıs Türk sanayicisini ambargolar ve engellere rağmen gösterdiği fedakarlıklarla ayakta kalmasını kutluyorum” dedi.

Başkan Erdal Bahçıvan, odalarının bilgi ve tecrübelerini her zaman paylaşmaktan yana olduklarını belirterek, “Temel sıkıntıları benzer şekilde yaşıyoruz. Sizlerle her konuda çalışmaya hazırız. Türkiye’deki odalar bize ne kadar yakınsa sizler de bize o kadar yakınsınız” diye konuştu.

Bahçıvan, konuşmasının sonunda enterkonnekte yatırımının önemine dikkat çekti ve yeni kurulacak organize sanayi bölgeleri konusunda da her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı.

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ise yaptığı konuşmada, KTSO’yu stratejik olarak en yakınlarında gördüklerini ifade ederek, “Sizler bizim uç beyimizsiniz. Her konuda sizlerle neler yapabileceğimizi görüşmeye her zaman hazırız” dedi.