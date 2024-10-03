İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik, İsrail’in atacağı adımlar konusunda “Politis” gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Anolik, gazeteye demecinde, Lübnan büyükelçisinin geçmişte gazetede yer alan açıklamasında Hizbullah’ın Lübnan toplumu ve hükümetinin bir parçası olduğu ve İsrail’in Lübnan halkını bölmeyi söylediğini anımsattı.

Lübnan büyükelçisinin söylediklerinin “duyduğu korkudan” kaynaklandığını savunan Anolik, Lübnan’da birçok insanın Hizbullah’la ilgili durumundan endişeli olduğunu ancak korkudan bunu ifade edemediklerini söyledi.

“İsrail’in savaşının sürdürdüğü çünkü bunun iç cephede ve adalet konusunda sorunlar yaşayan Netanyahu’nun işine yaradığı” yönündeki değerlendirmeleri de yorumlayan Anolik, savaşın devam ettiğini çünkü hedeflerine ulaşmak istediklerini e

İsrail’in Orta Doğu’daki krizin tırmanmasının ortasında “kötülüğün kaynağı” olarak İran’ın en yüksek dini lideri Ali Hamaney’i gördüğünü ekleyen gazete, Anolik ile mülakatı “Kötülüğün Kaynağı Hamaney” başlığıyla verdi,