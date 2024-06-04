İsrail güçlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 "katliam"da 71 kişi yaşamını yitirdi, 182 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 647 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamayla birlikte, son 10 günde yaralanan Filistinli sayısı 2 bin 539'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 647 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre ise İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 4 "katliam"da 71 kişi yaşamını yitirdi, 182 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 242 günde, 36 bin 550'ye, yaralı sayısı ise 82 bin 959'a çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.