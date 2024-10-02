İsrail, vatandaşlarından "düşmana yardım etmemek" için İran'dan atılan füzelerin düştüğü yerleri açık etmemelerini istedi.

İsrail ordusu X sosyal medya platformundan "önemli mesaj" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, füzelerin düştüğü yerlerinin açığa çıkarılması ve (fotoğraf ve video çekimiyle) belgelenmesinin güvenlik zafiyeti oluşturacağı uyarısında bulunuldu.

Basına uygulanan sıkı askeri kontroller ve sansür sebebiyle İsrail basını füzelerin düştüğü yerlere ilişkin herhangi bir paylaşım yapmazken, İsrail vatandaşları ise, füzelerin düştüğü yerlere ilişkin fotoğraf ve görüntülerin yanı sıra İsrail askerlerinin füzelerin fırlatıldığı sırada saklandıkları görüntüleri sosyal medyada çokça paylaştı.

Açıklamada, "Düşmana yardım ettin, sorumluluk elimizde, füzelerin düştüğü yerleri açığa çıkarmayalım." ifadeleri yer aldı.