Fileleftheros gazetesi: “Terör Eylemi Önlendi – İsraillilere Yönelik Terör Saldırısı Önlendi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta yaşayan İsrail vatandaşlarına yönelik planlanan bir terör eyleminin Rum makamlarca engellendiğini, eylemin “İran Devrim Muhafızları Ordusu” (IRGC) militanları tarafından planlandığını iddia etti.

Gazete, Rum istihbarat biriminin Güney Kıbrıs’ta ikamet eden İsraillilere yönelik saldırı eylemi gerçekleştirileceği bilgisi sonrasında harekete geçtiğini ve bu tür bir saldırıyı önlediğini belirtirken, saldırıların planlayıcısı olan IRGC üyesi kişilerin KKTC’de konuşlandıkları ve Güney Kıbrıs’a KKTC’den gittikleri iddiasında da bulundu.

Eylemi gerçekleştirecek kişinin yakın takibe alındığını, bunu anlayan şahsın ise eylemi gerçekleştirmeden KKTC’ye geri kaçtığını savunan gazete, şahsın kimlik bilgilerinin Rum polisinin elinde olduğunu ve hakkında uluslararası tutuklama bülteni çıkarılacağını vurguladı.

Gazete, şahsın kaçmasına karşın kullanmayı planladığı tüm ekipmanın ele geçirildiğini de belirtirken, bu terörist saldırısının, iki yıl önce yine Güney Kıbrıs’ta yakalanan Rus vatandaşı Azeri şahsın planladığı saldırı ile Yunanistan ve Türkiye’de önlenen iki saldırıyla da bağlantılı olduğu iddiasında bulundu.

Habere göre saldırı girişimi, bazı dost ülkelerin istihbarat birimleriyle iş birliği sonucunda önlendi.