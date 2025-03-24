Söz konusu kamyonetlerin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de kullanıldığı iddia edildi

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de kullandığını iddia ettiği 100'den fazla beyaz kamyonete saldırı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ile ortak düzenlenen saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki en az 100 beyaz kamyonetin imha edildiği kaydedildi.

Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e sızmak için beyaz kamyonetler kullandığı belirtilen açıklamada, bu kamyonetlerle silah nakledildiği öne sürüldü.

Açıklamada, kamyonetlerden en az 100'ünün vurulduğu aktarılarak Gazze Şeridi'ndeki saldırıların devam edeceği mesajı verildi.

Yapılan saldırıların bazılarının görüntüleri paylaşıldı.

- ⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasının ardından, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.