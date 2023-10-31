İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın esir aldığı kadın bir askeri, "kara operasyonuyla" kurtardığını açıkladı.

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı er rütbesindeki Ori Megidish'in kurtarıldığı belirtildi.

Sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedilen askerin, ailesiyle buluştuğu fotoğrafı yayınladı.

Hamas'tan veya İzzeddin el-Kassam Tugaylarından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze'de esir alındığı tespit edilen 239 kişinin ailesini bilgilendirdiğini duyurmuştu.