İspanya'nın güneyinde raydan çıkan yüksek hızlı tren karşıdan gelen trenle çarpıştı, en az 39 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer bunun, ülkede son yıllarda yaşanan en kötü demiryolu kazası olduğunu söylüyor.

Málaga'dan Madrid'e giden bir trenin vagonları raydan çıktı ve karşı şeride geçerek Córdoba şehri yakınlarındaki Adamuz'da karşı yönden gelen bir trenle çarpıştı.

Her iki trende toplam 400 yolcu ve personel bulunduğu belirtildi.

En az 73 kişi hastaneye kaldırıldı ve 24'ünün ağır yaralı olduğu, aralarında dört çocuk bulunduğu aktarıldı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Óscar Puente, olayı "son derece garip" olarak nitelendirdi, soruşturma başlatıldı.

Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

Puente, uzmanların da kazadan dolayı son derece şaşkın olduklarını söyledi.

Çarpmanın şiddetiyle karşıdan gelen trenin vagonlarının bir sete itildiğini, ölenlerin ve yaralananların çoğunun, Madrid'den Huelva'ya giden ikinci trenin ön vagonlarında olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak,Reuters Fotoğraf altı yazısı,Yolcular kaza bölgesinin yakınındaki hastanelere götürüldü.

Demiryolu şirketi Adif, çarpışmanın, trenin yerel saatle 18.40'ta Madrid'e doğru yola çıktıktan yaklaşık bir saat sonra, düz bir hatta raydan çıkması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Madrid ile Córdoba, Sevilla, Malaga, Huelva, Cadiz, Algeciras ve Granada arasında yüksek hızlı trenlerin birkaç gün süre ile askıya alındığı belirtildi.

İtalyan demiryolu şirketi Ferrovie dello Stato'nun bir sözcüsü Reuters'a yaptığı konuşmada, kazaya karışan trenin, saatte 400 km hıza ulaşabilen bir Freccia 1000 olduğunu söyledi.

Kurtarma ekipleri vagonların içinde sıkışan insanları kurtarmanın zorlaştığını belirtti.

Trenlerden birinde bulunan RTVE muhabiri Salvador Jimenez, çarpmanın "deprem" gibi hissettirdiğini söyledi.

Jimenez, "İlk vagondaydım. Bir an deprem gibi hissettim ve tren gerçekten raydan çıkmıştı" dedi.

Olay yerinden gelen görüntülerde, bazı vagonların yan yatmış olduğu görülüyor.

Kurtarma ekiplerinin, devrilen tren kapılarından ve pencerelerinden insanları çıkarmak için trene tırmandıkları görülüyor.

Málaga'dan kalkan tren seferini işleten şirket Iryo, ilk raydan çıkan trende yaklaşık 300 yolcu bulunduğunu, devlet şirketi Renfe tarafından işletilen diğer trende ise yaklaşık 100 yolcu olduğunu söyledi.

Kaynak,EPA Fotoğraf altı yazısı,Kazadan etkilenenlerin yakınları bilgi edinmeye çalışıyorlar.

2013 yılında İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya'da 80 kişinin ölümüne ve 140 kişinin yaralanmasına neden olan bir yüksek hızlı tren kazası yaşanmıştı.

Olayda yine tren raydan çıktı.

İspanya'nın yüksek hızlı demiryolu ağı, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci ağı ve ülke genelinde 50'den fazla şehri birbirine bağlıyor.

Kaynak,Reuters Fotoğraf altı yazısı,Kaza yerine yakın olan Adamuz'daki Caseta Municipal Hastanesi'nin girişinde kazadan etkilenen yolcular görülüyor.