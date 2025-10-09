Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender, "9 Ekim Dünya Posta Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, postacılığın evrensel bir hizmet ve insanlığın haber alma özgürlüğü cihetinde evrensel bir hak olduğunu belirtti.

Posta Dairesi'nin 36 şubesi ve 165 personeliyle Lefke’den Dipkarpaz’a kadar posta hizmeti sunduğunu kaydeden İskender, Dünya Posta Günü yanında Kıbrıs Türk postalarının kuruluşu olan 6 Ocak 1964 tarihinin Kıbrıs Türk Postaları Kuruluş Günü olarak kutlandığını ifade etti.

“İnsanlığın ilk dönemlerinden beri haberleşme, haber ulaştırma, bilgi aktarma; insan gücü, binek hayvanı, deniz araçları ve posta güvercinleri aracılığıyla, ulak hizmeti olarak başlamış ve insanlığın gelişimi ile paralellik göstererek modern zamanlara doğru teknolojik ve dijital materyallerle inanılmaz hızlara ulaşmıştır.” diyen İskender, postacılığın evrensel bir hizmet ve insanlığın haber alma özgürlüğü cihetinde evrensel bir hak olduğunu vurguladı.

İskender, günümüzde posta hizmetlerinin klasik mektup taşımanın yanında her türlü yasal maddeyi koli hizmeti adıyla taşıma, para transferi, her türlü ödeme vb. hizmetleri de kapsadığını kaydetti.

Ülkedeki birçok belge ve sözleşmelerde harç amacıyla kullanılan damga pullarının Posta Dairesi tarafından satıldığını da belirten İskender, dünyanın birçok yerinde pul koleksiyonu yapan koleksiyonerlerin (filatelist) ihtiyacı olan pulların da filateli servisleri tarafından satıldığını ve ülkenin tanıtımının yapıldığını ifade etti.

Kıbrıs Türk toplumunun "Kıbrıs Cumhuriyeti" döneminde yaşanan çatışmalar neticesinde Kıbrıs Türk Postaları adıyla 6 Ocak 1964’ten beri basmış olduğu Ay Yıldızlı Sabit Tarih Damgası ile birlikte kendi posta teşkilatını kurduğunu belirten İskender, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk Yönetimi, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi ve 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra 13 Şubat 1975’te kurulan KTFD ve 15 Kasım 1983’te kurulan KKTC dönemlerinde de tüm imkansızlıklara rağmen giderek gelişmiş; KKTC Posta Dairesi adıyla postacılığın gereği olan mektup pulu, ilk gün zarfı, pul katalogları, albümler, havale hizmeti, koli hizmeti, damga pulu satışı vb. hizmetleri halka sunmuştur.”