Girne Belediyesi, Baldöken Osmanlı Mezarlığı’nda başlatılan peyzaj düzenlemesini tamamladı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, yapılan düzenleme ile mezarlık alanının tarihi dokusu ön plana çıkarılırken, çevre düzenlemesi sayesinde alanın estetik görünümü iyileştirildi.

Peyzaj çalışmaları kapsamında alana Canna Lily, Pittosporum Tobira, Alacalı Duranta, Mavi Saz ve Lantana türlerinde mevsim bitkileri dikilirken, geniş alanlarda çim ekimi yapıldı.