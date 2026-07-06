İskele'de 2023 yılında bir eğlence mekanı önünde Hüseyin Mavideniz'in hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, sanıklar 25'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne bugün yeniden çıkarılan sanıklar Mehmet Yazıcı ile Doğu Ömer Alçıner hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, sanıkları aleyhlerine getirilen “Adam Öldürme, Vahim Zarar ve Ciddi Darp” suçlarından suçlu buldu.
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Mahkeme, iki sanığın her birine 25'er yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.