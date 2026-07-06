Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu, 2026 yılı Gübre Desteği I. Avans ödemeleri kapsamında 3 bin 967 üreticiye toplam 79 milyon 452 bin 211 TL 88 kuruş ödeme yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 üretim sezonunda, Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları esas alınarak, kullandıkları taban ve üst gübrelerine ilişkin belgeleri ibraz eden üreticilere destek ödemesi gerçekleştirildi.

Üreticilerin hak edişlerini Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile Ziraat Bankası ve bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, desteğin; tahıl alanlarında dönüm başına 25 kilogramı aşmamak kaydıyla kullanılan taban gübresi ve katı üst gübresi, narenciye alanlarında dönüm başına 100 kilogramı aşmamak kaydıyla kullanılan taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresi ile ilkbahar patatesi ekili alanlarda dönüm başına 100 kilogramı aşmamak kaydıyla kullanılan taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresi için verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 50 kilogram gübre karşılığı belirlenen 580 TL'lik desteğin ilk avansı olarak üreticilere 290 TL ödeme yapıldığı ifade edildi.