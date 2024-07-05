İskele’de ikametgâhında kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.D.(E-27) ve Z.İ.T.(K-26)’nın kalmakta oldukları ikametgâhta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve metal çubuk tespit edilerek emare olarak alındı.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.