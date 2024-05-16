İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, engellilerin karşılaştıkları sorunları ele aldı.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, İskele AKM’de yer alan etkinlik sonrası İskele Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda “empati maçı” yapıldı.

İskele Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturulması için düzenlediği etkinlikte, özel gereksinimli vatandaşların karşılaştığı zorluklar ele alındı.

Bu amaçla düzenlenen konferansta, İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu, KKTC Vakıflar Tekerlekli sandalye Basketbol Takım Kaptanı Murat Ekşi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kiprit ve Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komite Birim Sorumlusu Ahmet Akdeniz sunum yaptı. Konferansın ardından İskele Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’ndaki farkındalık ve empati maçı yapıldı.