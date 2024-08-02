İskele’de dün denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirerek Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alınan 82 yaşındaki Erdoğan Çakır, hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, Çakır dün denizde 50 metre içeride yüzerken boğulma tehlikesi geçirmişti.

Kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Çakır’ın ölüm sebebi için otopsi yapılacak.