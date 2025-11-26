İskele’de 2 kilogram ağırlığında hintkeneviri bulundu, 1 kişi tutuklandı.

İskele’de bu sabaha karşı, Kalecik köy yolu üzerinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen Ü.M. (E-32), kullanımındaki araçla yerde bulunan iki adet şüpheli poşeti almaya geldiği sırada, polisleri fark etmesi üzerine kullanımındaki araç ile olay yerinden ayrıldı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Söz konusu poşetler içerisinde yapılan incelemede ise, toplam 2 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Metehan Kara Geçiş Kapısında uyuşturucu bulundu: 1 kişi tutuklandı

Metahan Kara Geçiş Kapısında, kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramalarda, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara bulunan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, şüpheli olarak görülen KKTC’ye giriş yapmak isteyen B.M.’nin (E-26) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramalarda, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.