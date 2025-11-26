Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 127 Milyon 72 bin TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanlığı bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. KHK Başkanlığı bütçesinin ele alındığı sırada söz alan KHK Başkanı Ömer A. Köseoğlu, yoğun ve verimli bir yıl geçirdiklerini kaydetti. Köseoğlu, bazı kalemlerde yıl içerisinde yaşanan eksikliklerin Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti.

17 bin 314 kişinin katıldığı 211 yazılı sınav yapıldığını kaydeden Köseoğlu, 445 kamu çalışan ve, 347 öğretmen aldıklarını, 150 kişiye de terfi verildiğini söyledi. Köseoğlu, teknik alanlar için de uygulamalı sınavların yapıldığını dile getirdi.

İnternet sayfasındaki güncellemeler ve çevrim içi başvuru süreci hakkında da bilgi veren Köseoğlu, 2026 yılı hedeflerini de paylaştı. Köseoğlu, İngilizce dilinde dört beceri sınavı yapacaklarını, kurum yasası ve harçlarda da güncelleme yapma planlarını olduğunu kaydetti. Başvuru sahipleri tarafından ödenen harçların maliyetleri karşılamada yeterli olmadığını belirten Köseoğlu, sınava başvuranla sınava giren kişi sayısı arasında büyük fark olduğuna dikkati çeken Köseoğlu, bu kişiler için de kağıt basıldığını, sınıf açıldığını ve gözlemci görevlendirildiğini söyledi.

KHK Başkanı Köseoğlu, sıkıntıları çözecek düzenlemeler için Maliye Bakanlığı'na yasa tasarısı yolladıklarını ancak geri dönüş alamadıklarını belirterek, bunun için çalışma başlatılmasını talep etti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bina ihtiyacının devam ettiğine işaret ederek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığında ayrılan yerin yeterli olmadığını vurgulayan Köseoğlu, yaşadıkları araç sıkıntısına da değindi.

- Barçın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, söz alarak KHK bütçesi hakkında yaptığı konuşmada, komisyon çalışmalarının ülke için taşıdığı öneme dikkati çekti.

Barçın, geçmişte kamuya alımlarda adaletsizlikler yaşandığını ancak CTP döneminde başlatılan yazılı sınav sistemiyle bir güven kazanıldığını söyleyerek, bu sistemin diğer hükümetler döneminde de devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde kamuda işe alımlarına ilişkin “mesnetsiz” açıklamalar yapıldığını ve bunun KHK’ye duyulan güvenin zedelenmesine yol açtığını savunan Barçın, ilk atamalarda bugüne kadar yazılı sınavdaki başarısına göre adayların sözlü görüşmeye çağrıldığını ve istisnai durumlar hariç bu kişilerin işe alındığını söyledi. Barçın, bu konuda halkın müsterih olması gerektiğini, sistemin böyle olaylara izin verecek bir sistem olmadığını vurguladı.

KHK’nin sınav yoğunluğuna değinen Barçın, sınav tarihlerinin yasayla düzenlenip, belirli aralıklarla toplu sınav yapılması önerisinde bulundu. Barçın, bunun yanında kamu sınavlarına hazırlanmaya yönelik açılan dershanelerden KHK'nın bilgisi olup olmadığını sordu.

- Köseoğlu

KHK Başkanı Köseoğlu, sınavların, kurumların talebi üzerine yapıldığını kaydetti. Kurumların güncel yasa ve tüzüklerine erişimde sıkıntı yaşandığından sınav öncesinde kurumlardan son güncellemeleri talep ettiklerini söyleyen Köseoğlu, bir sınavın, başka bir dairenin sınavdan önce yapılmasının ise bu süreçte talep edilen belgelerin iletilmesi gibi prosedürlerin tamamlanmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Sınav için belirlenen günde üç-dört oturum yapıldığını kaydeden Köseoğlu, sınav duyurusunda tarih ve konuların açıklandığını belirtti. Sınav tarihinden bir ay öncesinde başvuruların kapandığını söyleyen Köseoğlu, toplu sınav yapımında ise sonraki süreçte sıkışıklıklar yaşanabileceğini belirterek, mevcut sistemin şu an için çalışıyor olduğunu dile getirdi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sahip olduğu olanaklarla bir “sınav merkezi” olabileceğini kaydeden Köseoğlu, kamu kurumlarının dışında özel kurum ve kuruluşların da sınavlarını komisyon aracılığıyla yapabileceği bir sistemin oluşturulabileceğini belirtti.

Kamu sınavlarına yönelik dershane sayısının günden güne arttığını belirterek, bu dershanelerin aldığı yüksek ücretlere dikkat çeken Köseoğlu, “alakasız bilgi ve sorular” verildiğini söyledi. Köseoğlu, komisyon olarak öğrencilere destek vermek amacıyla çalışma soruları yayımladıklarını hatırlattı.

- Eroğlu

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenlediği sınavlar ve atamaların liyakat açısından önemine vurgu yaptı.

KHK’nin maddi olarak güçlenmesi gerektiğini kaydeden Canaltay, yasa tasarısının takipçisi olacaklarını belirtti.

Görüşmelerin ardından oylamaya geçildi. KHK’nin 127 Milyon 72 bin TL’lik bütçesi oy birliğiyle onaylandıç

Bütçe görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesiyle devam ediyor.