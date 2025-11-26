Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Memur Sendikası (Memur-Sen), 23’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Göktürk Ötüken, yazılı açıklamasında, 26 Kasım 2002 tarihinde; kamu görevlilerinin haklarını korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulan sendikanın, kurulduğu günden bu yana, üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını savunma misyonunu sürdürdüğünü kaydetti.

Memur-Sen’in, uluslararası alanda da aktif bir rol üstlendiğini belirten Ötüken, şu ifadeleri kullandı:

“Bu doğrultuda, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği üyesi olarak faaliyet göstermekte ve uluslararası sendikal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki güçlü bir konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu üyesi olarak da ülkemizdeki kamu çalışanlarının sesini daha geniş platformlarda duyurmakta ve haklarının savunulmasında etkin rol oynamaktadır.”

Ötüken, kamuda örgütlü üçüncü büyük sendika olan Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nın, 23'üncü kuruluş yılında en büyük mücadelesini; yürürlüğe girdiği günden beri çalışanlar arasında huzursuzluğa yol açan, aynı işi yapan insanların maaş, ücret ve özlük hakları arasında farklılıklar yaratan ve halk arasında 'göç yasası' olarak bilinen 47/2010 sayılı yasanın kaldırılarak, kamu reformunun gerçekleştirilmesi için vereceğini kaydetti.

Bunun dışında geçici işçiler ve geçici memurların, iş güvencesinden ve kamu görevlilerinin sahip olması gereken özlük haklarından yoksun olarak çalıştığını, sağlık çalışanlarının uzun çalışma saatleri ve maruz kaldıkları şiddet olayları nedeniyle zor günler geçirdiğine işaret eden Ötüken, şunları kaydetti:

“Asgari ücretli açlık sınırında bir hayat yaşarken kamuya ilk atanan memur aldığı maaşla yuva kuramamaktadır. Tüm bunların yanında profesyonel sendikacılık adı altında kamuda yetkili sendikalara verilen imtiyazlar; İLO normlarına göre olması gereken örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını ortadan kaldırmakta çalışma hayatında çok seslilik ve fırsat eşitliği yerine tekelleşen bir yapı oluşturmaktadır. Aday kamu görevlileri daha işe başlamadan sağlık raporu almak için gittikleri hastahanede ellerine tutuşturulan üyelik formlarıyla yetkili sendikalara üye yapılmakta kamu hizmeti komisyonunun ilk atama yeri münhalleri kamuda yetkili sendikaların gelir kapısı haline getirilmektedir. Tüm bunlar ışığında çalışma hayatı hem çalışanlar hem de kamuda yetkili olmayan sendikalar için eşitlikten ve adaletten uzak bir yapıya sahiptir. İşte Kıbrıs Türk Memur sendikası bu yapıyı ortadan kaldırmak için yeni dönemde de mücadelesini sürdürecek ve toplumsal olaylarda asla sessiz kalmayacaktır.”

Ötüken, bu duygu ve düşüncelerle sendikanın 23'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayarak, 2026 yılında çalışma hayatında adalet ve huzuru sağlamak için mücadele verecek ve her koşulda üyelerinin yanında olacaklarını kaydetti.