İş Kadınları Derneği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kadına yönelik şiddet kader değildir, kültür değildir, 'evin içi' değildir" ifadelerine yer verdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün hatırlatma, yüzleşme ve hesap sorma günü olduğu ifade edilen mesajda, “Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir ülke mümkündür.” vurgusuyla dayanışma çağrısı ve her kadın için güvenli bir yaşam, adil bir düzen ve eşit bir gelecek talebi yapıldı.

Kadına yönelik şiddetin, ülkenin "en karanlık yaralarından biri" olduğu belirtilen mesajda, kadınların, her gün hayatları, bedenleri ve hayalleri için mücadele ettiğini ve şiddetin yalnızca bir kadının değil; bir ailenin, bir toplumun, bir ülkenin geleceğini yaraladığı kaydedildi.

“İş kadınları olarak bu sessiz çığlığı duymayan, görmezden gelen, normalleştiren herkesin karşısında duruyoruz.” denilen mesajda, kadınlara yönelik her saldırının, toplumun adalet duygusunu, ekonominin dinamizmini, sosyal yaşamın huzurunu bozduğu ifade edildi. Kadınların güvenle yaşamadığı bir ülkede kalkınma, ilerleme ve eşitliğin mümkün olmadığı vurgulandı.

Kadına yönelik şiddetin insan haklarının en ağır ihlali ve her bir şiddet olayının bir acil durum olduğu vurgulanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kadına yönelik şiddet kader değildir, kültür değildir, 'evin içi' değildir. Cezasızlığın ortadan kalkması, koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi, kadınların destek hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması artık ertelenemez bir zorunluluktur. Kadınların yalnız bırakılmadığı, sesinin duyulduğu, adaletin hızla işlediği bir düzen inşa etmek hepimizin görevidir.”

Mesajda, kendi ayakları üzerinde duran, üreten, emeğini yöneten kadınların şiddet döngüsünden çıkabileceği vurgulanarak, ekonomik bağımsızlığın hayati olduğu belirtildi. İş Kadınları Derneği’nin kadınların iş hayatındaki varlığını büyütmek, güçlendirmek ve desteklemek için kararlılıkla çalıştığı ifade edildi.