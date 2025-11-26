Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Bakü’de iki yeni akademik anlaşmaya imza attı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, ARUCAD, Azerbaycan Güzel Sanatlar Akademisi ve Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen hareketliliğini, ortak akademik üretimi ve kültürel iş birliğini kapsayan iki ayrı anlaşma imzaladı.

-Öğrenci Değişimi ve Ortak Akademik Programlar

Azerbaycan Güzel Sanatlar Akademisi ile yapılan iş birliği anlaşması; lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişimi, ortak dersler, kısa dönem akademik programlar, atölyeler, sempozyumlar ve akademisyen değişimini içeriyor. Bu anlaşma, öğrencilerin farklı akademik yaklaşımları yerinde deneyimleyerek eğitim süreçlerini uluslararası bir perspektifle zenginleştirmelerine imkân tanıyor.

Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile imzalanan iş birliği anlaşması ise ortak eğitim modellerinin geliştirilmesini, çift yönlü öğrenci hareketliliğini, ortak sergi ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesini ve yaratıcı projelerin paylaşılmasını kapsıyor. Anlaşmalar kapsamında öğrenciler, her iki kurumda derslere ek öğrenim ücreti olmadan katılabilecek.

-Uygulamalı ve Kültürel Üretimi Güçlendiren İş birlikleri

Her iki anlaşma da yalnızca teorik programları değil, uygulamalı stüdyo derslerini, disiplinlerarası proje üretim süreçlerini ve profesyonel sanat etkinliklerini kapsayarak öğrencilerin yaratıcı üretimlerini uluslararası bir bağlamda geliştirmelerine olanak sağlıyor. Bu iş birlikleri sayesinde ARUCAD öğrencileri, farklı ülkelerde sergilere, atölyelere, proje çalışmalarına ve akademik etkinliklere aktif olarak katılabilecek.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin 18–20 Kasım tarihlerindeki Azerbaycan ziyareti kapsamında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmaları, üniversitenin sanat ve tasarım odaklı küresel ortaklıklarını güçlendiren stratejik bir gelişme niteliği taşıyor.