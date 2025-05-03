İskele’de Long Beach bölgesinde bu sabaha karşı 01.30 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, yüzünde maske ve ellerinde eldiven bulunan H.A.’yı (E-41), sırt çantasıyla birlikte ağaçlar arasında gizlenmiş halde tespit ederek suçüstü tutukladı.

Polisin yürüttüğü soruşturmada, H.A.’nın sırt çantasında yapılan aramada hırsızlık amacıyla kullanılabileceği değerlendirilen çeşitli aletler bulundu. Çantada 2 levye, 1 keski, 2 marangoz keski aleti, 1 tornavida, 3 maymuncuk tipi oda anahtarı ve 6 da kapı açmaya yarayan sert plastik malzeme ele geçirildi. Söz konusu malzemeler emare olarak alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

-Kumarhanede hırsızlık

Öte yandan 1 Mayıs’ta Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otele ait kumarhanede müşteri olarak bulunan İ.Ü.’nün (E-52), yine müşteri olarak bulunan bir şahsın sandalyesinde asılı duran ceketin cebindeki 20 bin TL’yi çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturmada, zanlı İ.Ü. dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili de soruşturmanın sürdüğü bildirildi.