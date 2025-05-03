Yaklaşık üç yıllık bir inşa sürecinin ardından tamamlanan, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binalarının yer aldığı KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi, bugün düzenlenecek törenle resmen hizmete açılıyor.

Açılış töreni, kısa süre içerisinde KKTC’ye gelmesi beklenen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden heyet ile KKTC’nin devlet protokolü de törende hazır bulunacak.

Toplam 639 bin 475 metrekarelik bir alan üzerine kurulan yerleşke; Cumhurbaşkanlığı Binası, Cumhuriyet Meclisi Binası ve Millet Bahçesi’nden oluşuyor.

-Cumhurbaşkanlığı Binası

Toplam 25 bin 210 metrekare alana sahip olan Cumhurbaşkanlığı binası içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul ve resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, Kafeterya, yemekhane ve 109 araçlık otopark bulunuyor.

-Cumhuriyet Meclisi Binası

Toplam 20 bin 10 metrekarelik alana sahip Cumhuriyet Meclisi Binası bünyesinde ise Başkanlık ve Başbakanlık makamları, 157 kişilik Genel Kurul Salonu, 52 milletvekili makamı, Bakanlar toplantı salonu, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemekhane, 16 toplantı odası ve kütüphane bulunuyor.

Kompleksin içinde yer alan Millet Bahçesi’nde de yapımı devam eden; oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor.