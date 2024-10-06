İSKELE KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİNDE UBP STANTI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ergün Yahat

İskele ilçesinde gerçekleştirilen kültürlerin kaynaşması etkinliğinde UBP İskele ilçesi kadın kollarıda başkan Amber Uygun başkanlığında bir stant kurararak elde edilecek geliri ise geçirdiği kaza sonrası yürüyemez hale gelen eski fitness şampiyonumuz Burak Sağlama bağışlama kararı büyük takdir topladı..