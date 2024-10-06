Dsö Sözcüsü Harris, Sağlık Sisteminin Gazze'deki Gibi Sistematik Yıkımına Hiç Tanık Olmadıklarını Söyledi
İSKELE KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİNDE UBP STANTI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Ergün Yahat
İskele ilçesinde gerçekleştirilen kültürlerin kaynaşması etkinliğinde UBP İskele ilçesi kadın kollarıda başkan Amber Uygun başkanlığında bir stant kurararak elde edilecek geliri ise geçirdiği kaza sonrası yürüyemez hale gelen eski fitness şampiyonumuz Burak Sağlama bağışlama kararı büyük takdir topladı..
Editör: Mehmet Mehmet