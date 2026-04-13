İskele Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen İskele Gençlik Merkezi’nde (İGEM) çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, belediyenin Proje Birimi ile birlikte merkezde yürütülen son çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Sadıkoğlu, ziyaretiyle ilgili yazılı açıklamasında, projenin tamamlanma aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlerin kendilerini geliştirebileceği, sosyal ve kültürel açıdan aktif olabileceği modern bir alanı İskele’ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sadıkoğlu, merkezi en kısa sürede gençlerin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

“İGEM, gençlerin buluşma noktası olacak” diyen Sadıkoğlu, gençlerin aktif kullanımına uygun şekilde tasarlanan merkezin, açılışın ardından önemli bir buluşma noktası haline geleceğini ifade etti.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen projeye, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi'nin katkı sağladığını da belirtti.