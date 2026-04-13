Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, basını susturmaya yönelik hiçbir girişimi kabul etmediklerini kaydederek, "bu müdahalelerin arkasındaki ilişkilerin açığa çıkarılmasını" istedi.

Ekinci, medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik içerik kaldırma girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaşananların münferit olmadığını ve ifade özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokratik düzene yönelik sistematik bir müdahale olduğunu belirten Ekinci, kamu yararı taşıyan haberlerin uluslararası şirketler üzerinden yapılan başvurularla dijital platformlardan kaldırıldığını savundu.

Ekinci, bunun teknik bir süreç olarak gösterilmesini eleştirerek, sürecin yalnızca bir telif tartışması olmadığını, “hakikatin dolaşımını kontrol altına alma girişimi” olduğunu belirtti.

"Basına yönelik müdahalelerin aşamalı bir baskı sürecinin parçası olduğu" görüşünü ifade eden Ekinci, “Gerçeklerden korkanlar önce haberi susturur. Sonra gazeteciyi hedef alır. En sonunda toplumu karanlığa mahkum etmeye çalışır. Bugün yaşanan tam olarak budur.” dedi.

Bilişim Suçları Yasası süreci ve TDP’nin konu hakkındaki hukuki mücadelesini dile getiren Ekinci, “Bugün yaşananlar o dönemdeki uyarıları doğruladı. Dijital alanda özgürlük ile kontrol arasındaki mücadele yeni bir aşamaya geçti. Kullanılan yöntemler doğrudan toplumun iradesini hedef alıyor.” iddiasında bulundu.