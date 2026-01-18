İskele–Ercan ana yolunda dün saat 20.30 meydana gelen kazada alkollü sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, HM 155 plakalı salon araç sürücüsü Zeki Çekimser’in (E-66) 187 miligram alkollü içki tesiri altındayken, Lokum Çemberi’nden Sınırüstü istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptığı kaydedildi.
Açıklamada, çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan aracın Ünimar Çemberi’nin bordür taşlarına çarparak çember üzerine çıktığı ve logar kapağına çarparak durduğu belirtildi.
Çekimser alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.